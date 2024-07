Bonus Tari e Acque le graduatorie definitive | quasi 380mila euro a oltre 2 200 famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Pisa, 13 luglio 2024 - Sono state pubblicate sul sito del Comune di Pisa tutte ledel “2024”, del “2023” e del “Giovani 2023”. Considerando i tre contributi sono state distribuite risorse per un totale 377milaa più di 2milapisane (sono2.200 le istanze accolte complessivamente).2024. L’agevolazione consiste in una deduzione in bolletta del 50% sui consumi futuri, operato dall'aziandaspa sulla base dell’importo annuo della spesa idrica dell’anno solare precedente (in questo caso specifico, il 2023). Tutti i rimborsi sono erogati in ordine di graduatoria fino all'esaurimento del fondo, individuato in 126.978,59come da Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.