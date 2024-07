Biden in trincea | Corro e vinco le elezioni Trump? Uno stupratore Contestazioni al comizio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Joe non molla. E mentre nell’establishment del Partito Democratico, sui giornali, tra i grandi finanziatori cresce la preoccupazione per lo stato di salute die il timore di una possibile vittoria di, e monta la fronda contro di lui, il presidente si rivolge direttamente al suo popolo e incassa il sostegno di due esponenti importanti dell’ala sinistra del partito, il “socialista“ Bernie Sanders e la giovane deputata Alexandria Ocasio-Cortez. Nel tour elettorale in Michigansfodera toni insolitamente aggressivi e una performance senza ombre, mentre Donald, che domani inaugurerà a Milwaukee la convention repubblicana, per cercare di strappare qualche consenso tra i delusi di, usa toni insolitamente cauti per cercare di accreditare una immagine da candidato responsabilmente moderato: l’opposto delvisto finora.