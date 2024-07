Batterie 100 metri Rieti con Jacobs oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Tra le ultime tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda i 100ci sono ledi, in programma in due giornate: sabato alle 18.30 ci sono le, domenica alle 18.20 la semifinale e alle 19.55 la finale. Presente Marcell, che se la vedrà con avversari di livello assoluto: al via infatti i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang. Sarà un bel banco di prova per tutti, con tre gare nel giro di 24 ore proprio come sarà a Parigi, con l’unica differenza che leolimpiche saranno di mattina alle 11.45. Di seguito, tutte le informazioni per seguire in tv ledei 100di