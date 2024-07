Base Nato a Gaeta | navi americane nel litorale laziale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – E’ delle ultimissime ore la notizia secondo cui una batteria batteria di missili V-Shorad (Very Short range air defense) a cortissimo raggio sarà data in supporto alla brigata americana dia Vicenza. Dalle informazioni che emergono l’operazione sarebbe stata approvata dal Governo italiano: i missili non potranno essere utilizzati e saranno poi trasportati via dall’Italia, per seguire un eventuale rischieramento in altre Nazioni delle truppe statunitensi. Una nuova mossa da parte di Washington per mettere in difficoltà la Russia di Vladimir Putin, che da oltre 2 anni sta martoriando l’Ucraina. Tuttavia, la fornitura dei missili ha riaperto una questione: la presenza su suolo italiano di basied. Sono sparse dappertutto, sono centinaia in tutto il territorio nazionale.