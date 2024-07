Assicurazioni utili record nel 2023 a 8 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)diper il settore assicurativo lo scorso anno: raggiunti gli 8di euro, con una crescita esponenziale rispetto ai 2,3messi a segno nel 2022 per +5,7, e una redditività del capitale (Roe) pari al 10,5%, tornato ai livelli pre covid. A rilevarlo è un report dell'Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil, basato sui dati Ania relativi ai bilanci delIl settore assicurativo, si legge nel report della Fisac Cgil, ha recuperato in particolare una fortissima redditivà nel Settore Vita che ha generato 5,5di euro dirispetto alla perdita di 0,4del 2022. "Gli elementi assolutamente positivi che emergono dall'analisi, sul fronte della redditività e della solidità del settore, confermano come le lavoratrici e i lavoratori del settore in un anno comunque difficile abbiano lavorato al meglio, con professionalità e dedizione", osserva la segretaria generale di Fisac Cgil, Susy Esposito.