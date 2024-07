Arrivano i fondi Altri sostegni alla biblioteca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladi Nerviano riceve nuoviper le sue attività. Con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale, ha partecipato all’Avviso unico per la cultura 2024, che prevede contributi regionali per soggetti operanti nel campo delle attività e dei beni culturali. Il progetto, intitolato "Diffondere la Cultura, Far Crescere la Società", propone attività rivolte a bambini, adulti e anziani, trasformando lain un luogo di interazione sociale. Iammontano a circa 7 mila euro. "Le attività di promozione del servizio, organizzate in luoghi insoliti del territorio, i pomeriggi innella sala Borgognone e gli eventi teatrali collegati a quelli letterari, hanno ricevuto una valutazione positiva e un finanziamento da Regione Lombardia, che ci permetterà di ampliare l’offerta culturale", ha comunicato l’amministrazione comunale.