Anticipazioni The Family Puntate Turche | Aslan Non È Figlio Di Hulya!

(Di sabato 13 luglio 2024)Thenon èdied è Ilyas, come previsto dal suo piano di vendetta, a rivelarglielo.è sconvolto! Theregalerà tanti colpi di scena ai telespettatori nel corso delle sue due stagioni. In particolare, al centro dell’attenzione, ci sarà anche una scoperta molto rilevante che avrà a che fare con. Infatti il ragazzo scoprirà chi è il suo vero padre e che, soprattutto, non èdi. Ma ecco che cosa sta per succedere.The: Ilyas ricatta! Nel corso delledi The, i telespettatori fanno la conoscenza del misterioso Ilyas Koruzade. Quest’ultimo è un uomo senza scrupoli che fa parte della malavita e che soprattutto ha iniziato da tanti anni una guerra cone con la famiglia Soykan.