Alla ricerca della flessibilità tra deficit e investimenti nella difesa Le discussioni in Europa

(Di sabato 13 luglio 2024) Al SummitNato, uno dei principali temi dell’agenda riguardava il livello di investimento dei Paesi membri e per l’Italia l’obiettivo di spesa del 2% del Pil nazionale. Il governo italiano si è impegnato a raggiungerlo con una traiettoria che già nel 2025 corrisponderà all’1,6% del Pil. Nei prossimi mesi partirà il dialogo tra Commissione Europea e sette Paesi membri che sono oggetto di procedura di infrazione pereccessivo a seguito delle raccomandazioni specifiche per Paese, che saranno approvate il 16 luglio con una Decisione dal Consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze. L’occasione è importante per l’Italia che intende ribadirefase negoziale la possibilità di escludere gliper ladal Patto di Stabilità.