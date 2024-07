Addio a Bill Viola genio mondiale della videoarte

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 13 luglio 2024) E' morto all'età di 73 anni per complicazioni legate all'Alzheimer, artista newyorkese noto in tutto il mondo per aver sperimentato la, realizzando opere uniche, considerate a tutti gli effetti dei capolavori dell’arte contemporanea. L'artista di origini italo-americane è stato fra i primi veri sperimentatori delle nuove tecnologie, esplorando sistematicamente i limiti espressivi.