A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 13 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024), sabato 13, si corre la quattordicesima tappa delde. E’ il giorno delmalet, è il giorno di una delle tappe regine. Si arriva in salita a Pla d’Adet, per una frazione che può dirci moltissimo su cosa attenderci nell’ultima settimana per l’attesissimo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Sono solo 151.9 i chilometri per la carovana quest’, ma durissimi. Si parte da Pau e si arriva a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet dopo tre salite e più di quattromila metri di dislivello. L’unica pianura per i corridori che troveranno lungo il percorso sarà nei primi 60 chilometri, poi sarà tutta o salita o discesa fino al traguardo. Dopo il traguardo volante di Esquieze-Sere inizia lo spettacolo con la scalata almalet (19 km al 7,4%, con picco al 10,9%), con la cima che è posta oltre i 2000 metri.