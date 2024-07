A 100 anni si regala il campionato del mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Questa è una storia da far leggere ai nonni, quando hanno un momento di scoramento perché il tempo non fa sconti a nessuno, le lancette che passano fanno lo stesso rumore delle ossa che scricchiolano e ovviamente ce ne accorgiamo sempre quando è troppo tardi. Ma questa è una storia da far leggere anche ai nipoti, perché capiscano presto che l’amore di una famiglia può fare miracoli. Come nel caso della signora Wa Yuet Yu, centonel prossimo ottobre, cinese di Hong Kong trapiantata negli Stati Uniti. È lei l’atleta più longeva ai campionati mondiali master di tennistavolo che sono in corso nei padiglioni dalla Nuova Fiera di Roma, con un record di partecipanti (oltre 6.100) in rappresentanza anche di nazioni che al momento non vanno esattamente d’accordo come Russia e Ucraina, Israele e Palestina, in pacifica convivenza.