Wimbledon Musetti oggi contro Djokovic in semifinale

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – LorenzoNovaknelladel singolare maschile di. L’azzurro, testa di serie numero 25, sfida il fuoriclasse serbo, numero 2 del mondo e trionfatore 7 volte sull’erba londinese, per un posto nella finale dei Championships. La sfida, in diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming su Now e Sky Go, è la secondain programma sul Campo Centrale. Alle 13.30 locali, le 14.30 in Italia, si sfidano lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e detentore del titolo, e il russo Daniil Medvedev, numero 5 del tabellone e artefice nei quarti dell’eliminazione di Jannik Sinner., 22 anni, sta vivendo un momento d’oro della stagione. Il carrarino, reduce dalla finale giocata al Queen’s, asi è confermato a livelli altissimi.