Wimbledon Alcaraz in finale | Medvedev battuto in 4 set

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – Carlosè il primo finalista del singolare maschile di2024. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e detentore del titolo, in semibatte il russo Daniil, testa di serie numero 5, per 6-7 (1-7), 6-3, 6-4, 6-4 in 2h55'. In, l'iberico attende il vincente della seconda semitra il .