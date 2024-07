Wimbledon Alcaraz batte Medvedev e vola in finale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - È Carlosil primo finalista del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club. Lo spagnolo, campione in carica nel Major di Londra, numero 3 del mondo e del seeding, ha sconfitto nella prima semiil russo Daniil, vincitore ai quarti contro Jannik Sinner, numero 5 del ranking Atp e quinta forza del tabellone, col punteggio di 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4. Inlo spagnolo sfiderà il vincente dell'altra semi, al via fra poco, ovvero della sfida fra l'azzurro Lorenzo Musetti e il serbo Novak Djokovic. Per, quella in programma domenica, sarà la diciannovesimadella carriera: finora ne ha vinte 14 e ne ha perse 4. A livello di Major l'iberico, 21enne, ha giocato tre atti conclusivi e li ha vinti tutti: nel 2022 agli Us Open, nel 2023 ae quest'anno al Roland Garros.