WEC inizia il week-end di San Paolo Peugeot davanti nella FP1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)n. 93 firma il giro più veloceprima sessione di prove libere della 6h di San, quinta prova del FIA World Endurance Championship. Nico Mueller ha fatto la differenza beffando di 179 millesimi il riferimento della Cadillac n. 2 di Earl Bamber, una prestazione in ogni caso poco indicativa vista la pista umida nei primi minuti ed una successiva lunga bandiera rossa per un problema della Lexus n. 78 LMGT3 in curva 4. Porsche Penske Motorsport n. 6, Toyota GR n. 8, AF Corse Ferrari n. 83, BMW n. 20 e Ferrari n. 50 concludono nell’ordinegraduatoria overall, mentre in LMGT3 è da rimarcare il best lap da parte del padrone di casa Nicolas Costa con la McLaren n. 59 United Autosports. I protagonisti avranno oltre due ore questa sera visto il tempo persomattinata locale al fine di preparare al meglio la prima tappa sudamericana della serie dopo oltre dieci anni di stop.