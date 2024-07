Von der Leyen fa l’inciucio a sinistra I meloniani si sfilano | non la votiamo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 12 luglio 2024) Popolari, socialisti e liberali incontrano i Verdi per il sostegno al bis del presidente che ieri ha sentito Stefano Bonaccini e incontrerà solo martedì Fdi. Nicola Procaccini: a oggi non esistono le condizioni per il nostro sostegno. Si decide il 18. .