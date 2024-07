Volla | 15enne accoltellato fuori un bar arrestato 16enne per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ieri sera, intorno alle 23:00, a, un ragazzo di 15 anni ha subito un attacco brutale nei pressi di un bar in via Aldo Moro. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso alla vittima e avviare le indagini. Il giovane ferito, colpito con L'articoloun bar,perTeleclubitalia. .