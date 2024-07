“Vivevo col Reddito di Cittadinanza da 6 mesi corso di formazione bloccato e sono senza soldi e lavoro”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2024) La storia di Emanuele, 56anni, laureato napoletano e disoccupato: "Dopo l'Rdcfinito in un limbo. Ildiper mancanza di allievi. Non posso prendere il sussidio di 350 euro al mese e non posso iscrivermi ad altri corsi. Mattarella mi aiuti" .