Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 18 | 45

(Di venerdì 12 luglio 2024)12 LUGLIOORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONESUD È STATO SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME AL KM 9+800. RIAPERTO ANCHE IL CASELLO DI MONTEPORZIO CATONE. CIRCONE CHE TORNA MARCIANTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MA CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA È INCOLONNATO A PARTIRE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE IN USCITA DADALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA E PROSEGUENDO SULLATERAMO INCOLONNAMENTI DA SETTECAMINI FINO ALLA BARRIERA DIEST ATRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA RUSTICA, E PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA MENTRE SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DIE IL RACCORDO VERO L’EUR INCIDENTE RIMOSSO SU VIA AURELIA, PERMANGONO CODE DA STAZIONE AURELIA A MASSIMINA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER INCIDENTE TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI POI FINO AD APRILIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, AGRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.