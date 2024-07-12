Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 18:45 (Di venerdì 12 luglio 2024) Viabilità 12 LUGLIO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD È STATO SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME AL KM 9+800. RIAPERTO ANCHE IL CASELLO DI MONTEPORZIO CATONE. CIRCOLazioNE CHE TORNA MARCIANTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MA CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA È INCOLONNATO A PARTIRE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE IN USCITA DA Roma DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA E PROSEGUENDO SULLA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI DA SETTECAMINI FINO ALLA BARRIERA DI Roma EST A Roma TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA RUSTICA, E PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA MENTRE SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI Roma E IL RACCORDO VERO L’EUR INCIDENTE RIMOSSO SU VIA AURELIA, PERMANGONO CODE DA STAZIONE AURELIA A MASSIMINA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER INCIDENTE TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI POI FINO AD APRILIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A Roma GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 18:15 - CHIUSO IL CASELLO DI MONTEPORZIO CATONE E CODE DA TORVERGATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ANDIAMO A ROMA DOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA RUSTICA, PIÙ AVANTI RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA PONTINA, TRAFFICO SCORREVOLE NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA ROMA DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, LE CODE SI SONO ALLUNGATE DALL’AURELIA ANTICA ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 17:45 - DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, BUON VIAGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral. 30 DI NOTTE. CHIUSO IL CASELLO DI MONTEPORZIO CATONE E CODE DA TORVERGATA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ANDIAMO A ROMA DOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA RUSTICA, PIÙ AVANTI RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA PONTINA, TRAFFICO SCORREVOLE NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA ROMA DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, LE CODE SI SONO ALLUNGATE DALL’AURELIA ANTICA ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 17:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI RIMOSSO L’ INCIDENTE A CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI RESTANO FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VALMONTONE ANDIAMO A ROMA DOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA ROMA DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
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