Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 17:15 (Di venerdì 12 luglio 2024) Viabilità 12 LUGLIO 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO L’ INCIDENTE A CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI RESTANO FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VALMONTONE ANDIAMO A Roma DOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA Roma DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI Roma E IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A Roma GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 16:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI RIMOSSO L’ INCIDENTE A CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI RESTANO FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VALMONTONE ANDIAMO A ROMA DOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA ROMA DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 15. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI PER UN INCIDENTE CHE CREA CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI ANDIAMO A ROMA DOVE IL TRAFFICO è FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA, Più AVANTI TRAFFICO INCOLONNATO IN USCITA SU VIA PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA ROMA DALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DI ROMA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E SALARIA E DA SCALO DI SAN LORENZO E IL NODO CON L’A24 ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO A SPINACETO E Più A SUD AD APRILI AALL’ALTEZZA DEL GENIO CIVILE VERSO LATINA, QUI PER LAVORI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 12:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI PONTINA E E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI 5 ARC HI IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma