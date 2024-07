Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)12 LUGLIOORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A1NAPOLI RIMOSSO L’ INCIDENTE A CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI RESTANO FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD A VALMONTONE ANDIAMO ADOVE IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CON LE CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E PONTINA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRAFFI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DADALLA TANGENZIALE AL TOR CERVARA MENTRE SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA NUOVA FIERA DIE IL RACCORDO VERO L’EUR ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA MASSIMINA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE FINO AD APRILIA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO VERSO LATINA INFINE, STASERA, AGRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.