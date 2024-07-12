Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 11:30 (Di venerdì 12 luglio 2024) Viabilità 12 LUGLIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSAI BIS E SALARIA E CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI PONTINA E E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI 5 ARGHI IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SULL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMNA FIUMICINO A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 09:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SULL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMNA FIUMICINO A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI . romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma