Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 10:30 (Di venerdì 12 luglio 2024) Viabilità 12 LUGLIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SULL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMNA FIUMICINO A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 09:15 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SULL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMNA FIUMICINO A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 08. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRAOSTIENSE E PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEIZA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA ANCHE A CASUA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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