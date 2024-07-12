Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 08:45 (Di venerdì 12 luglio 2024) Viabilità 12 LUGLIO 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRAOSTIENSE E PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEIZA E CASTEL RomaNO VERSO Roma ANCHE A CASUA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRAOSTIENSE E PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEIZA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA ANCHE A CASUA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI PER LAVORI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 11 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDA A1 ROMA NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE MA PERMANGONO 12 KM DI CODA ALTEZZA VALMONTONE VERSO NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA PONTINA ALTEZZA VIA DEI RUTULI VERSO LATINA PER TRAFFICO INVECE SI PROCEDE A RILENTO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO IN USCITA DALLO SVINCOLO PORTONACCIO MENTRE UN SINISTRO COMPLICA LA SITUAZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALTYEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO VEROS IL CENTRO SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA VIA PONTINA PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI INFINE UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE A PAVONA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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