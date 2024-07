Verona uomo accoltella e uccide padre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 luglio 2024) 19.45 Omicidio in ambito familiare a Lazise, nel Veronese, sulle sponde del lago di Garda. Undi 46 anni hato a morte ildi 67 anni. La tragedia si è verificato nella casa del figlio. L'omicida si trova attualmente in ospedale. In seguito sarà accompagnato in caserma per accertamenti. Sul posto è presente il magistrato di turno.