Venezia ora il Comune vuol raddoppiare il ticket di ingresso | costerà dieci euro nei giorni più affollati Obiettivo scoraggiare gli arrivi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo una sperimentazione durata quasi un mese, concentrata soprattutto nei fine settimana e nelle giornate di maggior afflusso turistico, ildiè orientato aildidal prossimo anno. Nel 2024 è stata avviata la prima fase di prova, con una tariffa di cinqueal giorno per ogni persona che non sia residente in Veneto o non sia alloggiata presso qualche struttura alberghiera. In futuro si partirebbe come tariffa base da tre, più bassa rispetto a quella odierna, ma solo per chi prenoterà in anticipo. Neipiù frequentati, invece, il prezzo salirà a, così da evitare che si superino i livelli massimi di afflusso. Da alcunil’amministrazione comunale guidata da Luigi Brugnaro sta lanciando messaggi.