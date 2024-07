Vasto | sorpreso a cedere droga Arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024): cede ladavanti ad un negozio in disuso in cambio di denaro, ladilo nota e lo arresta Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano, hanno notato un uomo che, con fare guardingo stazionava davanti ad un negozio in disuso per poiqualcosa in cambio di una banconota da un soggetto sopraggiunto a piedi. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 6 stecche di hashish e di 25 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, mentre l’acquirente è riuscita a far perdere le proprie tracce.