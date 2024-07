Vacanze nel fine settimana traffico intenso | i consigli della Polizia Stradale per viaggiare sicuri

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Giornate di, con situazioni da bollino giallo o rosso, a partire da questo weekend e per i successividi luglio. "Nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani ci sarà un'intensificazione dele in linea di massima sarà così anche per i prossimidi luglio", spiega all'Adnkronos .