Unieuro assume 170 Addetti e alla Vendita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’aziendanuovo personale per i 500 negozi in Italiaeffettuerà 170 nuove assunzioni riguardanti principalmente/e, i quali dovranno monitorare la merce in arrivo e le scorte, occuparsi dell’allestimento degli spazi espositivi, gestire la clientela e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Responsabili del Negozio, che dovranno saper gestire la clientela, assicurare proattività commerciale e procedurale per il raggiungimento degli obiettivi di performance, sviluppare competenze operative, relazionali ed organizzative dei propri collaboratori, organizzare i flussi di magazzino garantendo l’efficienza dei processi ed assicurare il rispetto delle regole di visual merchandising in store;al Magazzino, che dovranno gestire le scorte di magazzino, monitorare i prodotti in uscita, gestire l’attività amministrativa della movimentazione della merce e controllare tutte le attività di carico e scarico.