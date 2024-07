Una tassa sbagliata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se c' è qualcosa che non andrebbeto è il risparmio, frutto di un lavoro o di una pensione per le quali si è già pagata l' Irpef precedentemente in base all' importo e spesso di un sacrificio in vista della propria vecchiaia. Una cosa ingiusta e odiosa senz' altro da abolire perchè è una doppiazione che scoraggia i risparmiatori e ne limita l' impiego per creare nuove fonti di lavoro. Rolando Ferrarese .