Ultime Notizie Roma del 12-07-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia spaccata in due maltempo al nord del Sole afa al Centro Sud il lago di Como è andata a causa delle piogge intense che hanno martellato la città nelleore Piazza Cavour è allagata il Lungolago è stato chiuso al traffico a Milano alcuni mi hanno colpito due cabine elettriche lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo in Piemonte nella zona dell’Alto Novarese violente raffiche di vento e pioggia si sono registrate intorno alle 5:30 ancora provvisorio temporalesca si sta spostando verso nord est in direzione del Lago Maggiore molti disagi anche nel biellese numerosi alberi abbattuti dal vento sono finiti sui binari della ferrovia Gasperi andiamo a Washington dove si è chiuso il vertice nato Joe biden non arretra il presidente degli Stati Uniti nella conferenza in chiusura risponde alle domande di una pulitissima sala Stampa il primo vero test dopo il disastroso confronto televisivo del 27 giugno con al Trump lapsus che non spuntano i media americani nemmeno al suo Rivale confonde la vicepresidente kamala Harris con Donald Trump regalando così numerosi assiste al suo sfidante Archivia poi sorridendo l’altro nome della giornata presentato il presidente ucraino zielinski davanti a tutti chiamandolo per errore Putin ma nonostante tutto biden tiradritto sono la persona più qualificata per sconfiggere Trump dice non è sicuro L’ho già tutto 4 anni fa richiamo degli Stati Uniti buonedopo l’incontro in Florida tra Viktor orban è Donald Trump missione di pace 5.