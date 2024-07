Ue | Vannacci ' i Patrioti mi hanno votato Rn non può porre veti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Non mi risulta che il Rassemblement national possa esprimere, soprattutto a valle di una votazione già condotta". Così Robertoa Repubblica. "L'elezione dei vicepresidenti è avvenuta all'unanimità, quindi mi sembrano posizioni sicuramente contrastanti con quanto deciso durante il suffragio. Non vorrei che, come al solito, fosse un'amplificazione di una stampa faziosa e di sinistra. D'altra parte anche in Italia ed anche per Repubblica, nonostante le plurime archiviazioni della giustizia italiana, vengo descritto come un razzista misogino e chi più ne ha più ne metta. Tutte accuse infondate,stabilito i giudici, ma fosse per Repubblica dovrei essere in galera. Liberation è l'equivalente del Fatto quotidiano in Francianon le fa venire in mente niente?".