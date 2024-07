Ue accusa X ' violate le regole sui servizi digitali'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Secondo la Commissione europea X (ex Twitter) sta violando leUe sui(Dsa) con interfaccia ingannevoli, poca trasparenza sulla pubblicità e insufficiente accesso ai dati per i ricercatori. I risultati dell'indagine svolta - si legge in una nota - sono ora stati inviati a X affinchè la società possa difendersi da queste accuse. .