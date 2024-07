Turismo ed educazione ambientale | guida alle vacanze ecosostenibili

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 12 luglio 2024) Life&People.it Sono arrivate le, il momento più atteso dell’anno. Quanta voglia di caricare tutto in macchina e partire verso le spiagge, alla ricerca prima del sole e poi dell’ombra, del divertimento sfrenato e subito dopo del relax assoluto, di quella meritata abbronzatura dopo un anno di duro lavoro. Rituali che si ripetono da decenni, ma che nel 2024 si scontrano con le realtà che compongono il mondo contemporaneo: temi come l’, ilsostenibile e l’eco-bon ton sono ormai all’ordine del giorno e ci inseguono anche quando siamo in ferie. Ma viaggiare, spostarsi e andare a visitare i luoghi più ameni e incontaminati sulla terra non vuol dire per forza inquinare. Con il giusto impegnoe civico si possono benissimo coniugaree sostenibilità: basta rispettare la natura e avere contezza del nostro impatto sull’ecosistema ed il gioco sarà fatto.