Trump difende Biden | Ha sbagliato ma non è finito

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) L'ex presidente, poi, propone all'attuale inquilino della Casa Bianca: "Facciamo insieme un test cognitivo" ''Non è stata un disastro'' la conferenza stampa di ieri del presidente americano Joe, ''per lui non è finita''. Così l'ex presidente Usa Donaldha commentato la conferenza stampa cheha tenuto al vertice della Nato a Washington .