Tre imputati minorenni condannati per lo stupro delle cuginette di Caivano

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Sono state inflitte condanne a 10 e a 9 anni per trenel processo abbreviato sugli stupriduedia Napoli avvenuti tra giugno e luglio 2023. Questa la decisione del Tribunale per idi Napoli dinanzi al quale si è tenuto il processo che vedevatre dei giovanissimi,all'epoca dei fatti. Accolte le richieste di condanna della Procura minorile, che aveva chiesto la condanna a 10 anni e 8 mesi per uno dei tree a 9 anni per gli altri due. .