Tragedia sfiorata all’Isola dei Famosi spagnola concorrente incastrato nella “ruota infernale”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2024) Incidente in diretta a Supervivientes All Stars per ilBosco Martínez Bordiú, che ha rischiato di rimanere gravemente ferito durante la prova della "Ruota Panoramica Infernale". Dopo lo spavento ha rassicurato tutti: "Sto bene". .