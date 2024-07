Traffico Roma del 12-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Luceverdedel ritrovati dalla redazione ancora problemi sulla diramazione diSud A causa dell’incendio di un veicolo Ci sono code nelle due direzioni Verso l’auto sole a partire dal raccordo anulare a Monte Porzio Catone è in carreggiata opposta tra San Cesareo e Montecatone sempre per l’incendio di un veicolo su via Aurelia code da via Aurelia Antica via monachina Casal Lumbroso in uscita dalla città incidente sulla-fiumicino code dopo il bivio per la 12Civitavecchia in direzione del centro città incidente anche su via Flaminia code sempre in uscita daall’altezza di via Sacrofanese intenso ilsul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata interna tra Cassia bis e veientane Salaria e rallentamenti tra Nomentana e da 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra lae Lanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra la 24 e ba via Nomentana glielo Stadio Olimpico arrivano i Coldplay 4 le date oggi e domani sabato 13 e poi lunedì 15 e martedì 16 luglio un evento che attira migliaia di persone in direzione dell’impianto e che avrà impatti sotto il profilo della mobilità e dei Trasporti saranno quindi possibili ripercussioni per la circolazione nell’area del Foro Italico al Flaminio al della Vittoria sui Lungotevere sulla tangenziale previsto il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito