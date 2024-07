Tokyo spende 173 miliardi di euro per intervento su yen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ammonta a circa 3.000di yen, equivalenti a 17,3di, l'importo che il governo diavrebbe speso durante la notte sul mercato Forex per contenere il processo di svalutazione dello yen al cambio col dollaro. È quanto anticipano i media locali, basandosi sulle stime degli operatori, malgrado la mancata conferma delle autorità monetarie nipponiche. La sospetta incursione sul mercato, effettuata in concomitanza con la pubblicazione dei dati governativi statunitensi - che hanno mostrato un rallentamento dell'inflazione, rafforzando l'ipotesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed a settembre, hanno fatto risalire in modo repentino le quotazioni della valuta giapponese sul dollaro, a quota 158,50, dai minimi in 37 anni, lasciando di stucco gli investitori.