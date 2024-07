Take That a Bologna | uno show unico che ha saputo unire più generazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Non solo nostalgici degli anni Novanta, ma anche tante famiglie e giovani.diverse ma tutte venute al ‘Sequoie Music Park’ nel parco delle Caserme Rosse diper un motivo: i. C'è chi c'era già quando la band era agli esordi, al Forum di Assago di Milano, e ricorda quel primo concerto da teenager - come racconta qualche fan prima del concerto - e c'è ancora oggi, dopo tanti anni, a costo di viaggiare chilometri per vederli. Come dar loro torto? D'altronde, sul palco si sono esibiti letteralmente tre "Giganti", una delle boyband più famose e amate della storia della musica pop. Il concerto Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald - formazione attuale della band dopo l'uscita di scena di Robbie Williams e Jason Orange - hanno portato emozioni, energia pura ma, inevitabilmente, anche tanta nostalgia.