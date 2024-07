Tagliare! L' oroscopo di Branko | il segno che deve decidersi a farlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Le stelle di", l'di oggi venerdì 12 luglio. ARIETE Il giorno apre con Luna in opposizione, conflitti emotivi con le persone vicine, antagonismo crescente nei rapporti professionali. Non sarà un problema per voi, perché le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Nel mirino le vecchie collaborazioni e intese, ma le nuove occasioni non sono affatto male, ricevono anche il benestare di Giove. La vostra intuizione in amore è giusta, sarà confermata dal primo quarto che inizia a crescere in Bilancia,del matrimonio. TORO Anche se amate di più la rilassante atmosfera della campagna, il silenzio dei boschi, non rinunciate questo weekend a un breve soggiorno al mare, darete soddisfazione a Nettuno, pianeta che oggi stimola i rapporti professionali, un aiuto prezioso arriva dalla Luna in Bilancia che cresce di luce nel campo del lavoro, promuove anche gli affari.