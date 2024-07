Superbike oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prende il via ufficialmente il fine settimana delPremio di, quinto appuntamento del Mondiale di. Nella giornata odierna, infatti, il campionato dedicato alle moto derivate di serie andrà in scena con le prime due sessioni disullo storico e affascinante tracciato di Donington. La FP1 scatterà alle ore 11.20, la seconda alle ore 16.00. Siamo nel bel mezzo della fase più importante della stagione. Dopo la tappa britannica, infatti, nel corso del prossimo weekend sarà la volta delPremio della Repubblica Ceca, mentre il 9-11 agosto toccherà alPremio di Portogallo. In poche parole un trittico che andrà a delineare i valori in pista e che ci permetterà di vedere una classifica ben più chiara per la corsa verso il titolo.