Sull’A16 a Pomigliano tenta di strangolare la sua ex compagna arrestato dalla Polstrada

(Di venerdì 12 luglio 2024)D’ARCO – Un episodio di estrema violenza si è verificato ieri sera nei pressi dell’autostrada A16, culminando con l’arresto di un uomo accusato dito omicidio, sequestro di persona, furto con strappo, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è recato presso l’abitazione dei genitori della sua ex, urlando contro di lei. Successivamente, le ha strappato il telefono cellulare dalle mani per leggere i contenuti di alcune chat. L’ha poi costretta a seguirlo a bordo del suo furgone, insieme al loro figlio di tre anni, minacciandola di portare via il bambino se lei non lo avesse seguito. Alla guida del mezzo, si è diretto verso l’autostrada A16 e, giunto all’altezza did’Arco, ha iniziato a minacciarli di morte.