Stop al cellulare in classe genitori preoccupati | Non ci siamo la scuola sarà vista come il campo delle restrizioni mentre in famiglia sarà tutto concesso

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il ministro Valditara l'ha detto chiaro e tondo: dal prossimo anno scolastico, niente più cellulari in, neanche per scopi didattici. Una decisione che ha fatto alzare più di un sopracciglio, soprattra i. E non parliamo solo di quelli che vorrebbero vedere i propri figli sempre connessi. L'articoloalin: “Non ci, lailin” . .