Sostenibilità rigenerazione urbana | il progetto di Nescafé arriva a Ferrara

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Con il'Nelle Mie Mani - C'è molto di più in ogni tazza',continua il percorso di, valorizzazione e tutela del territorio: un percorso che incontra il bisogno delle comunità promuovendo attività in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini stessi, con l'obiettivo di restituire, riqualificare e aggregare attorno a un luogo reso nuovamente accessibile. L'iniziativa ha preso il via nel 2022 a Trento con la riqualificazione del Kanova Playground, nel 2023 èta a Milano ridando lustro agli spazi del Cam Pecetta e quest'anno, per la sua terza edizione,giungerà acon unin sinergia con l'amministrazione comunale: restituire la Darsena ai ferraresi.