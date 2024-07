Snaitech e Vecchioni insieme per celebrare il nuovo volto dell’Ippodromo Snai San Siro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – Grande successo di pubblico per “Luci a SanTrotto Grand Opening”, il grande evento che ha segnato unpasso nella più che centenaria storiaSan: un’occasione speciale per presentare e inaugurare ufficialmente la nuova pista del trotto, il restauro della tribuna secondaria ribattezzata oggi Tribuna del Trotto e la GAMI, la Galleria Archivio Multimediale. Lo fa saperecon una nota. La serata dell’11 luglio è stata però soprattutto la celebrazione di un percorso lungo quasi 10 anni intrapreso daper trasformare un impianto dedicato a una sola disciplina sportiva, il galoppo, in un’arena polifunzionale in grado, da un lato di ospitare tutte le discipline sportive equestri come il trotto e i concorsi ad ostacoli e parallelamente offrire un ricco palinsesto di intrattenimento pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.