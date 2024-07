Sampdoria colpaccio Coda | le prime parole da calciatore blucerchiato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lafa sul serio. Il clubha definito l’arrivo di undi grandissima qualità ed esperienza per il campionato di Serie B: Massimo. Le qualità del 35enne non sono assolutamente in discussione e dal punto di vista realizzativo è una garanzia. La carriera del bomber è stata lunghissima: Cremonese, Parma, Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa e Cremonese. Adesso lacon il chiaro obiettivo di conquistare la Serie A agli ordini di Andrea Pirlo.