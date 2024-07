Rugby l’Italia si riscatta e batte nettamente Tonga nel secondo Test Match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tornano al successo gli azzurri nelestivo del 2024 e al Teufaiva Stadium di Nuku’alofadi Gonzalo Quesada ha battuto leal termine di unduro e combattuto, ma dove la superiorità tecnica e tattica degli azzurri ha avuto la meglio, con ilche si è chiuso sul 36-14. Primi minuti delmolto tattici, con leche provano subito a colpire, ma Italia che difende con ordine e sfrutta l’indisciplina dei pacifici per riguadagnare terreno e possesso. Così si arriva al 15’, quando Lorenzo Cannone sfonda, poi palla che va al largo per Jacopo Trulla che evita due avversari e dopo 2 anni di assenza in azzurro va a schiacciare la meta del 5-0 per gli azzurri.che faticano a reagire alla marcatura azzurra e al 28’ un fallo dei padroni di casa manda Paolo Garbisi sulla piazzola per l’8-0 parziale.