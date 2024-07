Romano di Lombardia ragazza di 17 anni investita da un camion | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024)di(Bergamo), 12 luglio 2024 – Una ragazzina di 17è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa GiovXXIII dopo essere statada unin prossimità dell’incrocio tra via Duca d'Aosta e via Montecatini. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30: la giovane ha riportato traumi multipli da schiacciamento al bacino e arti inferiori: una volta stabilizzata, è stata trasportata dai soccorritori del 118 (sul posto l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza) all’ospedale del capoluogo in codice rosso. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 51, invece non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno verificando la dinamica, soprattutto per capire se al momento dell’investimento, la ragazzina stesse attraversando sulle strisce o meno.