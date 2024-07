Ritiri estivi Serie A 2024 25 | date precampionato e programma di tutte le squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tutto pronto per la/2025. Prima di entrare nel vivo con gli impegni ufficiali, però, c’è tempo per la preparazione. Tra chi sceglie le montagne (Napoli e Lazio) e chi preferisce la tournée oltreoceano (Milan), c’è anche chi deve ancora decidere qual è la scelta migliore per avvicinarsi alla nuova stagione. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sullee le località scelte dalle venti società diA per i. C’è un’estate di allenamenti, notizie di mercato, amichevoli tutta da vivere. Scopriamola insieme, giorno dopo giorno, aspettando le comunicazioni delle società e le indiscrezioni attendibili sulle mosse dei club del nostro calcio. Le primea comunicare il ritiro sono state Lazio e Napoli, che non rompono con la tradizione: biancocelesti ad Auronzo per il 17esimo anno consecutivo, partenopei nella solita Dimaro.